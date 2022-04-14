30% дітей, які зателефонували на гарячу лінію, скаржаться на насильство і жорстоке поводження

14:31 19 листопада Київ, Україна

Дієвим профілактичним заходом в боротьбі з дитячим насильством і булінгом може виступати впровадження в шкільну програму сексуальних і гендерних освітніх курсів.



Про це урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко повідомила під час онлайн-конференції на тему: "Запровадження комплексної сексуальної освіти і принципів гендерної рівності: перспективи в Україні 21-го століття".



Вона зазначила, що протягом 9 місяців 2020 року на Національну дитячу гарячу телефонну лінію, яка працює на базі правозахисного центру "Ла Страда-Україна", звернулося 57 тисяч дітей. За словами Левченко, це безпрецедентна кількість звернень.



Вона повідомила, що близько 5% звернень (близько 3 тисяч) стосувалися питань сексуальної освіти. 15% дітей дзвонили з приводу булінгу, близько 30% - з приводу насильства і жорстокого поводження, додала вона.



Левченко вважає, що основою таких негативних тенденцій є стереотипи, дискримінація, гендерно обумовлене насильство. Урядова уповноважена переконана в необхідності впровадження сексуальних і гендерних освітніх програм, в тому числі і в школах.



Вона нагадала про наступ на права жінок в Польщі, зокрема, заборону абортів, численні спроби українських парламентаріїв обмежити права жінок.



За словами Левченко, це є "дуже серйозними сигналами для того, щоб знаходити дійсно ефективні методи введення освітніх програм".



"Тому що сексуальна освіта - це не тільки освіта дітей, а й освіта дорослих, тому що, навчаючи дорослих, ми не зможемо перенести ці знання дітям", - додала вона.