30 років незалежності України - українцям є чим пишатися!

Напередодні святкування ювілейного Дня незалежності України почали з'являтися спекуляції про те, що у країни немає досягнень і приводу для гордості за три десятиліття, і що під час кризи в країні витрачатися на паради, концерти, інші розважальні заходи - нерозумно.

Наскільки все погано в економічному плані? У 2020 році Україна побила рекорд з експорту меду, ставши головним постачальником ласощів в Європу. Країна також стабільно продовжує залишатися лідером експорту зернових культур і сільськогосподарської продукції. 2 мільйони ФОПів приносять Україні приблизно $1 млрд щорічно.

ІТ-компанії розвиваються семимильними кроками - в минулому році Україна була головним експортером і ІТ-послуг в Європу. З'явилися компанії-єдинороги (які коштують понад мільярд доларів) - monobank, People.ai. До слова, раніше таких висот досягли 4 компанії з українським корінням: Grammarly, Revoult, GitLab, Bitfury. А «Укрпошта» увійшла в топ-30 поштових служб світу за індексом розвитку.

Судячи зі статистики, не тільки айтішники та аграрії мають задовільний рівень життя. У 2020 році в країні купили понад 85 тисяч нових автомобілів і ввезли майже 490 тисяч легковиків на 4,3 мільярда доларів. 11 мільйонів українців побували за кордоном в минулому році, незважаючи на всесвітні обмеження. І крім стандартних Єгипту, Болгарії, Чорногорії великий попит мали розкішні Мальдіви, ОАЕ, Домінікана. У цьому році на пляжах Туреччини найбільше українських туристів та й попит на внутрішній туризм породив зростання цін і розширення туристичних напрямків.

Перераховувати досягнення України за 30 років, з моменту проголошення незалежності, можна нескінченно довго. Спортсмени, артисти, найсильніші люди планети і люди, що увійшли до Книги рекордів Гіннеса, інноваційні розробки, стартапи - є десятки сфер, в яких українці можуть похвалитися своїми заслугами.

День незалежності і є те свято, коли нація дякує представникам усіх професій, мешканцям всіх регіонів, вікових груп і віросповідань - кожному, хто прославив цю країну на весь світ і хто прагне зробити Україну ще краще.

Тому 24 серпня, в 30 річницю Дня незалежності України будуть пробки на під'їзді до Одеси, будуть забиті готелі в Карпатах, буде дитячий сміх в парку Харкова, будуть пістрявити вишиванки на вулицях Львова, будуть дзвеніти келихи на літніх терасах ресторанів і ломитися від смакоти столи в кожному місті - це свято, яке ми всі заслужили.