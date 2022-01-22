393 шахтарі оголосили протест, вони вимагають збільшення зарплат і поліпшення умов праці

11:02 08 вересень Київ, Україна

Народний депутат Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook повідомив, що 393 гірники шахти "Батьківщина", "Гвардійська", "Тернівська" і "Жовтнева" залишилися під землею і вимагають збільшення зарплат і поліпшення умов праці.



За словами Волинця, протестують 90 гірників шахти "Гвардійська", 60 гірників шахти "Тернівська", 214 гірників шахти "Батьківщина" та 29 гірників шахти "Жовтнева". Останні вимагають збільшення зарплат і поліпшення умов праці вже шосту добу.



Нардеп також додав, що готовність підтримати колег підземними та наземними мітингами висловлюють і з інших підприємств Кривого Рогу. Зараз вони оголосити "італійський страйк" (коли працівники перебувають на робочих місцях і пунктуально виконують свої посадові інструкції, аж до безглуздих параграфів. Зазвичай такий протест викликає істотне падіння продуктивності праці - ред.).



За словами депутата, шахта "Тернівська" стала о 7 ранку, адміністрація не пустила в шахту першу зміну. Працівники кажуть, що підтримають колег протестом на площі біля адмінбудинку КЗРК.



Нардеп зазначив, що 8 вересня в Кривий Ріг повинні виїхати представники центрального офісу Служби Держпраці у зв'язку з тим, що працівники підприємств міста скаржаться на роботу місцевої служби Держпраці, їхню продажність і залежність від місцевих роботодавців.