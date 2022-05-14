20 вантажівок гуманітарної допомоги від ООН прибули до ЛНР

06:42 12 серпня Київ, Україна

Чергова партія гуманітарної допомоги від ООН прибула на непідконтрольну Україні територію Донбасу. Як повідомляє Луганська обласна держадміністрація, загальна вага отриманої гуманітарки склала більше ніж 114 тонн.

Зазначено, що прикордонники Луганського загону оформили і пропустили через лінію розмежування в КПВВ Щастя 20 автомобілів з гуманітарною допомогою від управління Верховного комісара ООН.

В автомобілях знаходилися будівельні матеріали, предмети та обладнання медичного призначення загальною вагою понад 114 тонн, призначені для цивільного населення, яке проживає на тимчасово окупованій території України.

Нагадаємо, в кінці липня на Донбас прибула партія гуманітарки від Червоного Хреста. Всього через КПВВ Новотроїцьке проїхали чотири вантажні автомобілі з вантажем 75,6 тонни.