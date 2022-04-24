2000 українців заплатили штраф через відсутність маски
16:29 25 листопада Київ, Україна
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про статистику штрафів за відсутність масок. За період 21-25 листопада до адміністративної відповідальності притягнули 2 000 українців. У людей не було масок на території громадських будівель або транспорту.
"З 21 листопада набрав чинності закон про введення адміністративної відповідальності за неносіння масок в громадських будівлях та транспорті. За період дії документа були складені 2 111 постанов про накладення штрафів на місці порушення", - доповів він.
Міністр також розповів, що з 2 листопада запрацював єдиний всеукраїнський контакт-центр МОЗ щодо протидії поширенню COVID-19.
"Тільки минулого тижня в контакт-центр надійшло 43 318 дзвінків. Жодне звернення не залишилося без відповіді. Отримати вичерпну інформацію щодо лікування або діагностики коронавірусної хвороби можна за безкоштовним номером 0-800-60-20-19", - запевнив Степанов.
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