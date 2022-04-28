29 років від дня Всеукраїнського референдуму

11:34 01 грудня Київ, Україна

Сьогодні, 1 грудня, рівно 29 років тому на Всеукраїнському референдумі, за підтримки голосів 346 народних депутатів і 28 мільйонів громадян, Україна здобула Незалежність.

Володимир Зеленський вважає, що слово "Незалежність" варто писати з великої літери - в знак безмежної поваги до всіх, хто століттями за неї боровся.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Хоча це і не передбачено правилами правопису, але я думаю, що слово "Незалежність" варто писати з великої літери. В знак безмежної поваги до всіх, хто століттями за неї боровся, і як символ того, як багато вона для нас означає", - написав Володимир Зеленський.

За його словами, вперше розповідаючи дітям, що таке незалежність України, її суверенітет, свобода і самостійність, можна почути їхнє щире здивування: "А що, хіба може бути якось інакше?"

"На це питання 29 років тому наше суспільство дало, без перебільшення, історичну відповідь: інакше бути не може. 1 грудня 1991 року відбувся Всеукраїнський референдум, на якому понад 90% громадян сказали незалежній Україні "так". Більш ніж 28 млн голосів стали одним, могутнім голосом українського народу, щоб сказати на весь світ: "Ми хочемо і будемо жити в своїй державі - у вільній Україні. Згодом ми зрозуміємо, що здобуття незалежності не означає остаточного завершення боротьби. Що її потрібно захищати зі зброєю в руках, ціною власного життя", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна робить це сьомий рік поспіль.

"Робимо все для настання миру і повернення своїх територій. Заради майбутніх поколінь і їхніх щирих здивувань: "А хіба може бути інакше, як вільна, єдина і незалежна Україна?", - написав Зеленський.

Крім того, Зеленський запропонував задуматися над цим і пам'ятати кожен раз, "коли так хочеться почати Facebook-баталію зі своїми співвітчизниками на тему "Хто більше, краще і правильніше любить Україну?"

"Головне ж сьогодні полягає в тому, що у нас є все необхідне, щоб ми стали потужною і конкурентоздатною країною. І Україна має всі шанси бути саме такою вже скоро. Але це можливо за однієї простої умови - якщо всі ми разом докладемо для цього свої зусилля", - підкреслив він.

Довідка: Всеукраїнський референдум 1991 року - загальнонаціональний референдум на території колишньої УРСР щодо проголошення незалежності України, який відбувся 1 грудня 1991 року. Громадяни України висловились на підтримку незалежності: 2804071 особа (90,32%) проголосувала "За".