2,4 тис пістолетів Макарова відправлено в Україну з Естонії

Новини по темі: Естонія назвала запуск поїздів по Кримському мосту порушенням суверенітету і територіальної цілісності України
Пістолети відправлені на прохання України. Вони будуть передані українській армії.
Транспортні витрати в розмірі близько 7 тис. євро на поставку зброї будуть покриті за рахунок Естонії.
За словами Луіка, крім пожертвування зброї, Естонія підтримує Україну в підготовці спецназу і в галузі військової медицини, а також ділиться досвідом в області територіальної і кіберзахисту.
Глава Міноборони підкреслив, що суверенітет і територіальна цілісність України повинні бути відновлені.
Нагадаємо, в листопаді 2019 року президент України та Естонії Володимир Зеленський і Керсті Кальюлайд підписали ряд документів - про співпрацю в сфері цифрових технологій, про геополітичну підтримку України і співробітництво у сфері оборони.
Крім того, Естонія, яка з 1 січня поточного року почала представляти в Раді Безпеки ООН Східну Європу, пообіцяла зберігати на порядку денному проблему окупації українського півострова - Криму.
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