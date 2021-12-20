2,4 тис пістолетів Макарова відправлено в Україну з Естонії

Міністерство оборони Естонії 7 липня відправило в Україну партію з 2,4 тис. Пістолетів Макарова, щоб підтримати зміцнення потенціалу самостійної оборони країни. Про це повідомляє прес-служба оборонного відомства Естонії.

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"Триваюча агресія Росії в Криму і на сході України є неприйнятною і надає більш широкий вплив на безпеку Європи в цілому. Цим вантажем ми підтримуємо нашого союзника, який воює протягом шести років ", - сказав міністр оборони Естонії Юрі Луік.

Пістолети відправлені на прохання України. Вони будуть передані українській армії.

Транспортні витрати в розмірі близько 7 тис. євро на поставку зброї будуть покриті за рахунок Естонії.

За словами Луіка, крім пожертвування зброї, Естонія підтримує Україну в підготовці спецназу і в галузі військової медицини, а також ділиться досвідом в області територіальної і кіберзахисту.

Глава Міноборони підкреслив, що суверенітет і територіальна цілісність України повинні бути відновлені.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року президент України та Естонії Володимир Зеленський і Керсті Кальюлайд підписали ряд документів - про співпрацю в сфері цифрових технологій, про геополітичну підтримку України і співробітництво у сфері оборони.

Крім того, Естонія, яка з 1 січня поточного року почала представляти в Раді Безпеки ООН Східну Європу, пообіцяла зберігати на порядку денному проблему окупації українського півострова - Криму.