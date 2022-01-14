1 вересня мирні акції в Білорусі закінчилися затриманням 79 осіб

06:07 02 вересень Київ, Україна

Акції проти фальсифікації результатів президентських виборів в Білорусі не вщухають навіть в День знань.



1 вересня на вулиці країни вийшли студенти найбільших вишів. Традиційно, акції супроводжували затримання. Зокрема, кілька десятків молодих людей силовики забрали на площі Перемоги. Там же міліція розігнала колону студентів, які протестували. Затриманими також виявилися журналісти.



Правозахисники зазначили, що список затриманих буде доповнюватися.



Виконувач обов'язків президента Білорусі Олександр Лукашенко натякнув, що студентів, які не вийдуть на навчання з 1 вересня, будуть забирати в армію.