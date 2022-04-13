COVID-19 в Україні: досягнення в медичній системі за пів року

06:58 18 листопада Київ, Україна

Під час виступу перед Верховною Радою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про підготовку урядом медичної системи, яка відбувалася в останні 6 місяців.

"На початку пандемії в Україні була тільки одна автоматична станція пробпідготовки для екстракції РНК. Тобто одна станція, щоб робити ПЛР-тести і фактично відсутній персонал. Зараз таких станцій вже близько 60 і буде 68 до кінця року", - зазначив прем'єр.

Він підкреслив, що робота з підвищення спроможності нашої медичної системи ведеться щодня:

"Кількість ПЛР-тестів. В середині квітня, тобто рівно 7 місяців тому, кількість ПЛР-тестів була 3,5 тисячі на день. Зараз ми виходимо на рівень 50 000 на день. До кінця року поставлено завдання профільному міністерству - вийти на 75 000 на день. ІФА-тестів в квітні робили нуль. Зараз 20-30 тисяч щодня", - повідомив Денис Шмигаль

Фактично з нуля була відновлена робота державних лабораторій. Загалом лабораторії за цей час профінансовано на 1 млрд грн. Для їхніх працівників встановлені додаткові виплати.

"На початку пандемії в Україні були готові для прийому хворих всього 12 500 ліжок. Зараз їхня кількість - 54 000. І кожного тижня уряд додає від 2 до 4 тисяч нових ліжок. Поки ми не бачимо необхідності розгортати мобільні госпіталі, проте така підготовка ведеться", - розповів Шмигаль.

Він також повідомив про ситуацію з апаратами ШВЛ.