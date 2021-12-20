COVID-19 не щадить дітей: тільки за минулу добу захворіли 74 дитини

За останньою інформацією, якою поділився з журналістами міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, пандемія коронавируса далека від завершення. Тільки за першу добу серпня було виявлено інфікування на COVID-19 у 62 медпрацівників. Чи не щадить вірус і дітей - 74 дитини захворіли тільки за одну добу.
"За минулу добу (COVID-19 - ред.) Захворіло 1112 осіб. З них 74 дитини, а також 62 медичних працівника. Було госпіталізовано 209 осіб. За останню добу в Україні зафіксовано 16 летальних випадків ", - сказав Степанов.
"Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 72 тис. 168 осіб. З них 5072 дитини, а також 8755 медичних працівника ", - додав міністр.
Детальна статистика по регіонах:
Вінницька область - 2790 (24)
Волинська область - 3888 (60)
Дніпропетровська область - одна тисяча чотиреста двадцять один (8)
Донецька область - 898 (+9)
Житомирська область - 1921 (25)
Закарпатська область - 5267 (+57)
Запорізька область - 823 (+23)
Івано-Франківська область - 4795 (+115)
Кіровоградська область - 710 (+6)
Київ - 8452 (+110)
Київська область - 3823 (+36)
Львівська область - 9783 (+112)
Луганська область - 128 (1)
Миколаївська область - 621 (19)
Одеська область - 3414 (+99)
Полтавська область - 459 (+13)
Рівненська область - 6195 (+84)
Сумська область - 529 (20)
Тернопільська область - 3086 (+51)
Харківська область - 3862 (+76)
Херсонська область - 230 (+3)
Хмельницька область - 1180 (+17)
Чернівецька область - 6061 (+97)
Черкаська область - 949 (7)
Чернігівська область - 883 (40)
Нагадаємо, що в Україні понад 1100 нових хворих COVID за добу. У той же час одужали всього 253 людини. Найбільше нових випадків виявлено на Львівщині, на Прикарпатті та в Києві.
Також повідомлялося, що в Києві 110 нових випадків коронавируса за день. При цьому одужали тільки 13 чоловік. Більшість нових хворих лікуються на самоізоляції, але 12 чоловік були госпіталізовані.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі