COVID-19 не щадить дітей: тільки за минулу добу захворіли 74 дитини

14:55 02 серпень Київ, Україна

За останньою інформацією, якою поділився з журналістами міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, пандемія коронавируса далека від завершення. Тільки за першу добу серпня було виявлено інфікування на COVID-19 у 62 медпрацівників. Чи не щадить вірус і дітей - 74 дитини захворіли тільки за одну добу.

"За минулу добу (COVID-19 - ред.) Захворіло 1112 осіб. З них 74 дитини, а також 62 медичних працівника. Було госпіталізовано 209 осіб. За останню добу в Україні зафіксовано 16 летальних випадків ", - сказав Степанов.

"Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 72 тис. 168 осіб. З них 5072 дитини, а також 8755 медичних працівника ", - додав міністр.

Детальна статистика по регіонах:

Вінницька область - 2790 (24)

Волинська область - 3888 (60)

Дніпропетровська область - одна тисяча чотиреста двадцять один (8)

Донецька область - 898 (+9)

Житомирська область - 1921 (25)

Закарпатська область - 5267 (+57)

Запорізька область - 823 (+23)

Івано-Франківська область - 4795 (+115)

Кіровоградська область - 710 (+6)

Київ - 8452 (+110)

Київська область - 3823 (+36)

Львівська область - 9783 (+112)

Луганська область - 128 (1)

Миколаївська область - 621 (19)

Одеська область - 3414 (+99)

Полтавська область - 459 (+13)

Рівненська область - 6195 (+84)

Сумська область - 529 (20)

Тернопільська область - 3086 (+51)

Харківська область - 3862 (+76)

Херсонська область - 230 (+3)

Хмельницька область - 1180 (+17)

Чернівецька область - 6061 (+97)

Черкаська область - 949 (7)

Чернігівська область - 883 (40)

Нагадаємо, що в Україні понад 1100 нових хворих COVID за добу. У той же час одужали всього 253 людини. Найбільше нових випадків виявлено на Львівщині, на Прикарпатті та в Києві.

Також повідомлялося, що в Києві 110 нових випадків коронавируса за день. При цьому одужали тільки 13 чоловік. Більшість нових хворих лікуються на самоізоляції, але 12 чоловік були госпіталізовані.