COVID-19 не щадить дітей: тільки за минулу добу захворіли 74 дитини

За останньою інформацією, якою поділився з журналістами міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, пандемія коронавируса далека від завершення. Тільки за першу добу серпня було виявлено інфікування на COVID-19 у 62 медпрацівників. Чи не щадить вірус і дітей - 74 дитини захворіли тільки за одну добу.

"За минулу добу (COVID-19 - ред.) Захворіло 1112 осіб. З них 74 дитини, а також 62 медичних працівника. Було госпіталізовано 209 осіб. За останню добу в Україні зафіксовано 16 летальних випадків ", - сказав Степанов. "Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 72 тис. 168 осіб. З них 5072 дитини, а також 8755 медичних працівника ", - додав міністр.

Детальна статистика по регіонах: Вінницька область - 2790 (24) Волинська область - 3888 (60) Дніпропетровська область - одна тисяча чотиреста двадцять один (8) Донецька область - 898 (+9) Житомирська область - 1921 (25) Закарпатська область - 5267 (+57) Запорізька область - 823 (+23) Івано-Франківська область - 4795 (+115) Кіровоградська область - 710 (+6) Київ - 8452 (+110) Київська область - 3823 (+36) Львівська область - 9783 (+112) Луганська область - 128 (1) Миколаївська область - 621 (19) Одеська область - 3414 (+99) Полтавська область - 459 (+13) Рівненська область - 6195 (+84) Сумська область - 529 (20) Тернопільська область - 3086 (+51) Харківська область - 3862 (+76) Херсонська область - 230 (+3) Хмельницька область - 1180 (+17) Чернівецька область - 6061 (+97) Черкаська область - 949 (7) Чернігівська область - 883 (40)

Нагадаємо, що в Україні понад 1100 нових хворих COVID за добу. У той же час одужали всього 253 людини. Найбільше нових випадків виявлено на Львівщині, на Прикарпатті та в Києві.

Також повідомлялося, що в Києві 110 нових випадків коронавируса за день. При цьому одужали тільки 13 чоловік. Більшість нових хворих лікуються на самоізоляції, але 12 чоловік були госпіталізовані.