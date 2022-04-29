180 експертів з 33 країн готові брати участь у Кримській платформі

До деокупації Криму будуть залучені українські та іноземні експерти, які займуться спільним пошуком рішень проблем російської окупації півострова.
Про це повідомив у четвер, 29 липня, глава МЗС Дмитро Кулеба після підписання меморандуму з даного питання з благодійною організацією Фонд Східна Європа.
Меморандум передбачає впровадження фондом Східна Європа окремої програми, яка буде підтримувати дослідницькі проєкти незалежних аналітичних центрів з багатьох країн світу і громадянського суспільства, надавати інформаційну підтримку Кримській платформі, підтримувати заходи, конференції, семінари та круглі столи в її рамках.
Відзначається, що мережа об'єднає представників українських та іноземних неурядових організацій, аналітичних дослідницьких центрів і правозахисників, які досліджують весь спектр проблем російської окупації Криму.
Президент фонду Східна Європа Віктор Лях підкреслив, що Фонд поділяє цілі і завдання Кримської платформи.
Саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня. Участь в ньому вже підтвердили представники керівництва 28 країн.
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