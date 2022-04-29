180 експертів з 33 країн готові брати участь у Кримській платформі

17:59 29 липня Київ, Україна

До деокупації Криму будуть залучені українські та іноземні експерти, які займуться спільним пошуком рішень проблем російської окупації півострова.

Про це повідомив у четвер, 29 липня, глава МЗС Дмитро Кулеба після підписання меморандуму з даного питання з благодійною організацією Фонд Східна Європа.

"Тема деокупації Криму об'єднає найбільшу в історії України глобальну експертну мережу аналітиків і вчених. У нас є вже 180 українських та іноземних експертів з 33 країн. І ці цифри будуть рости", - сказав Кулеба.

Меморандум передбачає впровадження фондом Східна Європа окремої програми, яка буде підтримувати дослідницькі проєкти незалежних аналітичних центрів з багатьох країн світу і громадянського суспільства, надавати інформаційну підтримку Кримській платформі, підтримувати заходи, конференції, семінари та круглі столи в її рамках.

"Переконаний, такий високий інтерес до мережі вже на старті свідчить, що експерти відчувають: Кримська платформа - це реальний механізм, який буде мати довгострокові наслідки для України та світу", - сказав міністр.

Відзначається, що мережа об'єднає представників українських та іноземних неурядових організацій, аналітичних дослідницьких центрів і правозахисників, які досліджують весь спектр проблем російської окупації Криму.



Президент фонду Східна Європа Віктор Лях підкреслив, що Фонд поділяє цілі і завдання Кримської платформи.