Закон про євробляхи набув чинності: українців чекають пільги при розмитненні

09:46 20 червня Київ, Україна

В Україні почали діяти підписані раніше закони про євробляхи. Мова йде про закон 4643-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є транспортні засоби», а також 4644-д «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України». Обидва закони мають на увазі пільгові умови розмитнення автомобілів, привезених з-за кордону.

Тепер автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію України до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизу.

Фото: Закон о евробляхах вступил в силу: украинцев ждут льготы при растаможке

Сума акцизного податку залежить від віку авто, об'єму і типу двигуна і не залежить від його вартості. Базова ставка буде коливатися від нуля до 150 євро, і в більшості випадків вартість розмитнення не перевищуватиме 1000 євро.

Такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом. За пільговим механізмом може бути розмитнений лише один автомобіль однієї категорії одного власника.