Закон про євробляхи набув чинності: українців чекають пільги при розмитненні

09:46 20 червня Київ, Україна

В Україні почали діяти підписані раніше закони про євробляхи. Мова йде про закон 4643-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є транспортні засоби», а також 4644-д «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України». Обидва закони мають на увазі пільгові умови розмитнення автомобілів, привезених з-за кордону.

Тепер автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію України до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизу.

Сума акцизного податку залежить від віку авто, об'єму і типу двигуна і не залежить від його вартості. Базова ставка буде коливатися від нуля до 150 євро, і в більшості випадків вартість розмитнення не перевищуватиме 1000 євро.

Такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом. За пільговим механізмом може бути розмитнений лише один автомобіль однієї категорії одного власника.