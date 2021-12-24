15 серпня - жодного обстрілу в ООС

Режим припинення вогню на Донбасі за минулу добу дотримувався не тільки українськими бійцями, але і сепаратистами. Як повідомив прес-центр штабу ООС, за 15 серпня на території Операції Об'єднаних Сил не було зафіксовано жодного обстрілу. Ситуація знаходиться під контролем військовослужбовців України.

"З початку поточної доби, 16 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, що добу тому сепаратисти чотири рази порушили перемир'я.