15 серпня - жодного обстрілу в ООС

Режим припинення вогню на Донбасі за минулу добу дотримувався не тільки українськими бійцями, але і сепаратистами. Як повідомив прес-центр штабу ООС, за 15 серпня на території Операції Об'єднаних Сил не було зафіксовано жодного обстрілу. Ситуація знаходиться під контролем військовослужбовців України.
Також наголошується, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.
Нагадаємо, що добу тому сепаратисти чотири рази порушили перемир'я.
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