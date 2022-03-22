15 000 щодоби. Ляшко озвучив умову для посилення карантину

10:14 28 жовтня Київ, Україна

Віктор Ляшко назвав кількість щоденного приросту нових випадків захворювання на коронавірус, після якого Міністерство охорони здоров'я України перегляне встановлені на сьогодні карантинні обмеження.

"Цифра є - 15 тис. хворих на добу. Після цього будемо говорити про наші плани на найближчий період. Водночас ми не говоримо, що вже завтра будемо щось вводити. 15 тис. хворих на добу - це у нас ще є запас міцності, який дозволить відреагувати без колапсу для системи охорони здоров'я", - сказав він.

Ляшко підкреслив, що ця цифра (15 тис. хворих на добу) актуальна при рівномірному розподілі хворих на території країни, при цьому для окремих регіонів вона може бути нижчою.

"Ця цифра прорахована. Зараз ми її не публікуємо, оскільки чекаємо 1 листопада, коли на місцях повинні бути використані субвенції та підведений кисень до більшості ліжок. Після цього потужності системи охорони здоров'я повинні змінитися", - пояснив заступник міністра.

За його словами, в цей час для хворих на коронавірус відведено близько 52 тис. ліжок, з них 17 тис. забезпечені кисневою підтримкою.