14 країн ЄС відкрили кордони для всіх типів подорожей українців

18:36 26 липня Київ, Україна

Після рекомендації Ради ЄС включити Україну в список країн, яким дозволені необов'язкові поїздки в ЄС, 14 країн відкрили свої кордони для українців.





Про це повідомило Міністерство закордонних справ України в понеділок.

"Згідно з рекомендацією Ради ЄС, одна за одною європейські країни почали відкриватися для всіх типів подорожей українців. Менш ніж за два тижні до списку додалися Данія, Німеччина, Бельгія, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Словаччина, Словенія, Нідерланди, Франція, Швеція, Іспанія, Португалія", - розповіли в міністерстві.

У більшість країн для в'їзду необхідно свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест, підкреслили в МЗС.