14 країн ЄС відкрили кордони для всіх типів подорожей українців

Після рекомендації Ради ЄС включити Україну в список країн, яким дозволені необов'язкові поїздки в ЄС, 14 країн відкрили свої кордони для українців.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ України в понеділок.
У більшість країн для в'їзду необхідно свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест, підкреслили в МЗС.
У міністерстві звернули увагу, що конкретні умови в'їзду в кожної окремої країни можуть відрізнятися, і закликали перевіряти всі деталі, а також перелік затверджених в країні вакцин на інтерактивній карті.
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