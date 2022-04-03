12 обласних центрів увійшли в найсуворішу "червону" епідзону

08:15 09 листопада Київ, Україна

Нове епідемічне зонування починає діяти відсьогодні і встановлюється на найближчі 14 днів. Вперше з моменту введення карантинних зон в Україні жоден населений пункт не віднесено до "жовтої" та "зеленої" зони.



У "червону" зону увійшли: