11 лелек загинули на Одещині через дощ та град

21:09 07 серпень Київ, Україна

В результаті сильної зливи і випав граду Одеської області загинули рідкісні птахи. Моторошну статистику наводять співробітники місцевого Національного парку, які обстежили територію і підрахували збитки.

На території Національного природного парку "Тузловські лимани" в Одеській області, під час потужного граду 31 липня, загинули десять лелек.

Про це в Facebook написав завідувач наукового відділу, доктор екологічних наук НПП "Тузловські лимани", Іван Русєв.

Крім того, стихія пошкодила врожай і стала причиною загибелі кількох овець, кіз і навіть корови.

Про загибель птахів повідомила місцева мешканка, яка забрала двох вижили, але травмованих лелек до себе додому.

Співробітники НПП "Тузловські лимани" обстежили території заплави річки Хаджидер і встановили, що всього загинуло 11 лелек, 32 кулика чибиса, 10 куликів фіфі, три сизоворонки, сотні шпаків, більше 50 дрібних горобиних птахів з яких жовті і білі плиски, очеретяні вівсянки, вусаті синиці.

Один з двох лелек, яких підібрала місцева жителька, вижив. Однак, він осліп від ударів градин і у нього трохи порушена координація. Птах дуже довірлива і навіть не намагається літати. Їсть з працею. Вижив лелеки назвали Робінзоном.