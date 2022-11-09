Боевые потери
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Херсон як приманка для України: піти не можна залишитис...

09.11.2022 13:22 IGOR SHEVCHENKO

У найзнаменитішому романі Олеся Гончара "Собор" (1968) один із...

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Росія відмовляється відкрити коридор для цивільних, що...

22.04.2022 11:46 MARIA TISHCHENKO

Росіяни відмовляються відкрити коридор для цивільних у Маріуполі,...

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Окупанти використовують крилаті ракети, створенi на баз...

22.04.2022 11:09 MARIA TISHCHENKO

Російські війська використовують крилаті ракети, оснащені електро...

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Британська розвідка про окупацію Донбасу та Азовсталі

22.04.2022 09:53 MARIA TISHCHENKO

Рішення про припинення штурму українських захисників у Маріуполі....

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ППО відзвітувала про досягнення за минулу добу: знищено...

22.04.2022 08:02 MARIA TISHCHENKO

Доба 21 квітня – справді врожайний день для української ППО, адже...

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До окупованих районів Харківщини не пускають українськи...

21.04.2022 13:32 MARIA TISHCHENKO

Російські військові повністю ізолюють від України окуповані насел...

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Понад 20 сіл Миколаївщини залишаються у російській окуп...

21.04.2022 12:44 MARIA TISHCHENKO

Станом на четвер, 21 квітня, в Миколаївській області під контроле...

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Путін нагородив за «героїзм» російську бригаду, яка пра...

19.04.2022 08:31 MARIA TISHCHENKO

Володимир путін надав елітний статус підрозділу міноборони, який....

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Оперативне зведення Генштабу ЗСУ за минулу добу

19.04.2022 08:07 MARIA TISHCHENKO

▪ Противник намагається встановити повний контроль над територією...

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Напередодні Великодня наказали остаточно зрівняти Маріу...

18.04.2022 23:36 Sergey Bukov

54 день війни Російські війська розпочали «битву за Донбас»,...

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Чи загрожує МВС поділ. Президент дав час структурі дове...

11.10.2021 15:35 MARIA TISHCHENKO

На сьогодні структура МВС ось уже сьомий рік складається з Націон...

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Українців вербували для найманої служби в Сирії

11.10.2021 13:05 MARIA TISHCHENKO

На офіційному сайті СБУ з'явилася інформація про злочинну діяльні...

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Мелітополь: тиждень дистанційки, а потім два тижні кані...

11.10.2021 10:40 MARIA TISHCHENKO

У зв'язку з тим, що Запорізька область входить до п'ятірки регіон...

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Петиція Кондратюка про заборону концертів російських ар...

11.10.2021 09:55 MARIA TISHCHENKO

Авторська петиція українського шоумена і продюсера Ігоря Кондратю...

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Адміністрація Києва назвала кількість перепусток на тра...

10.10.2021 12:01 ELENA RUDENKO

Як повідомили в Департаменті інформаційно-комунікаційних технолог...

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