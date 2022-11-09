Херсон як приманка для України: піти не можна залишитис...
У найзнаменитішому романі Олеся Гончара "Собор" (1968) один із...
У найзнаменитішому романі Олеся Гончара "Собор" (1968) один із...
Росіяни відмовляються відкрити коридор для цивільних у Маріуполі,...
Російські війська використовують крилаті ракети, оснащені електро...
Рішення про припинення штурму українських захисників у Маріуполі....
Доба 21 квітня – справді врожайний день для української ППО, адже...
Російські військові повністю ізолюють від України окуповані насел...
Станом на четвер, 21 квітня, в Миколаївській області під контроле...
Володимир путін надав елітний статус підрозділу міноборони, який....
▪ Противник намагається встановити повний контроль над територією...
54 день війни Російські війська розпочали «битву за Донбас»,...
На сьогодні структура МВС ось уже сьомий рік складається з Націон...
На офіційному сайті СБУ з'явилася інформація про злочинну діяльні...
У зв'язку з тим, що Запорізька область входить до п'ятірки регіон...
Авторська петиція українського шоумена і продюсера Ігоря Кондратю...
Як повідомили в Департаменті інформаційно-комунікаційних технолог...