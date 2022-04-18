ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти з початку 2021 року

18:56 24 листопада Київ, Україна

Повноцінне функціонування Угоди про вільну торгівлю стартує з 1 січня 2021 року, що дозволить вдвічі збільшити товарообіг.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти вже з 1.01.2021! Це новий рівень відносин між країнами і зелене світло для збільшення українського експорту, більш тісної кооперації в сферах high-tech, інжинірингу, розвитку інвестиційного співробітництва. Чудова новина, (прем'єр-міністр Ізраїлю - ред.) Беньямін Нетаньяху", - сказав Зеленський.

Довідка: в 2019 році загальний торговельний оборот між Україною і Ізраїлем склав 1 млрд 116,3 млн дол.



Угода про вільну торгівлю між Україною та Державою Ізраїль була укладена 21 січня 2019 року. Українська сторона завершила процедуру ратифікації 6 серпня 2019 року, ратифікація знову Кнесетом (парламентом) Держави Ізраїль очікувалася найближчим часом.





