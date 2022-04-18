ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти з початку 2021 року

Повноцінне функціонування Угоди про вільну торгівлю стартує з 1 січня 2021 року, що дозволить вдвічі збільшити товарообіг.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Довідка: в 2019 році загальний торговельний оборот між Україною і Ізраїлем склав 1 млрд 116,3 млн дол.
Угода про вільну торгівлю між Україною та Державою Ізраїль була укладена 21 січня 2019 року. Українська сторона завершила процедуру ратифікації 6 серпня 2019 року, ратифікація знову Кнесетом (парламентом) Держави Ізраїль очікувалася найближчим часом.
Угода про вільну торгівлю між Україною та Державою Ізраїль була укладена 21 січня 2019 року. Українська сторона завершила процедуру ратифікації 6 серпня 2019 року, ратифікація знову Кнесетом (парламентом) Держави Ізраїль очікувалася найближчим часом.
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