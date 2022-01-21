Золото зростає в ціні на тлі курсу долара, що знижується

Не тільки ринок нафти змінює свої позиції в такій економічній ситуації. Нафтові ф'ючерси впали, а ось ціна на золото - росте. Прибутковості US Treasuries, а також курс долара прагне до низу, що впливає на зростання золота.

Так, червневі ф'ючерси на золото торгувалися у $1813 за унцію, що на $28,7 (1,61%) вище рівня на закриття попередньої сесії. Крім того, в ході торгів ціна контрактів піднімалася до $1814,4 за унцію.

«Підйом вище позначки в $1800 за унцію досить важливий для золота. За останні три тижні ціна дорогоцінного металу п'ять разів безуспішно намагалася пробити цю позначку, в зв'язку з чим подолання цього рівня опору особливо важливе», - заявив MarketWatch головний виконавчий директор Metals Daily Росс Норман.

Слід зазначити, що підйом вартості срібла вище $27 за унцію також є стимулом для зростання ціни золота. Червневі ф'ючерси на срібло подорожчали в четвер на $0,92 (3,5%) - до $27,45 за унцію.

Крім того, аналітики відзначають, що трейдери, які грають на підвищення золота і срібла, отримали підтримку завдяки заявам представників Федеральної резервної системи (ФРС), що спробували запевнити інвесторів у тому, що процентні ставки в США будуть залишатися низькими довгий час.

Нагадаємо, що, закріпившись вище позначки $1700 напередодні, золото продовжує зростати в ціні: метал дорожчає на тлі невеликого зниження вартості американської валюти. Раніше повідомлялося, що світовий попит на золото впав до найнижчого рівня за останні 12 років. Про це йдеться в повідомленні Всесвітньої золотої ради.