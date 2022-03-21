Золото зростає в ціні через COVID-19

Ослаблений курс долара, а також друга хвиля захворюваності на коронавірус безпосередньо впливають на стан золотовалютного світового ринку. Так, експерти відзначають, що через побоювання трейдерів, 27 жовтня 2020 року відзначено зростання цін на золото.

Ціна грудневого ф'ючерсу на золото на Нью-йоркській біржі Comex зросла на 0,27% - або на 5,1 долара, до 1910,8 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчав на 0,83% - до 24,62 долара за унцію.

Ситуація з коронавірусом в світі продовжує залишатися одним з основних чинників, які сприяють зростанню вартості золота. Зростання захворюваності спостерігається в усьому світі, низка країн фіксує рекордний добовий приріст хворих. На цьому тлі країни вводять обмеження, які дозволять взяти контроль над поширенням інфекції.

Підтримку цінам на золото також надає ослаблення долара. Зниження курсу американської валюти традиційно надає підтримку вартості золота, оскільки в цьому випадку метал стає дешевшим для власників інших валют.

Інвестори також продовжують стежити за переговорами по пакету заходів підтримки економіки США. Спікер палати представників США Ненсі Пелосі та міністр фінансів Стівен Мнучін продовжують обговорювати суму пакета допомоги економіці. Пелосі раніше заявляла, що пакет може бути прийнятий до результатів президентських виборів в країні, проте в понеділок, за повідомленнями ЗМІ, економічний радник президента США Дональда Трампа Ларрі Кудлоу повідомив, що прогрес в переговорах сповільнився.