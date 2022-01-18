Жителі Волинської області сплатили понад 5,6 мільярда гривень ПДФО

16:28 17 січень Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба волинських податківців.



Із загальної суми сплаченого ПДФО в області понад 1,4 мільярда гривень направили до держбюджету. Решта суми, а це понад 4,2 мільярда гривень – дохід місцевих бюджетів. За підсумками 2021 року з легальних доходів волинян до бюджетів сплачено 5 мільярдів 651 мільйон гривень ПДФО (Податок із доходів фізичних осіб). Це на 22,5 відсотка більше, ніж у 2020 році.Про це повідомляє пресслужба волинських податківців.Із загальної суми сплаченого ПДФО в області понад 1,4 мільярда гривень направили до держбюджету. Решта суми, а це понад 4,2 мільярда гривень – дохід місцевих бюджетів.

"Очевидно, що створені офіційні робочі місця гарантують стабільні бюджетні надходження до громад. Тому пріоритетне завдання для лідерів місцевого самоврядування у новому фінансовому році – дбати в межах компетенції щодо легалізації трудових відносин та держреєстрації бізнес-проєктів”, – зазначає начальниця Головного управління ДПС у Волинській області Світлана Савчук.

Водночас у податковій службі краю акцентують увагу роботодавців на важливості суворого дотримання вимог трудового та податкового законодавства.

"Варто відзначити відповідальне ставлення до виконання своїх зобов'язань більшістю волинських роботодавців. Щодо бізнесменів, які намагаються мінімізувати податки шляхом використання нелегальних працівників, то спільно з органами місцевої влади мають бути вжиті весь комплекс заходів для дотримання вимог закону у сфері трудових відносин”, – зазначає Світлана Савчук.

Усім, хто раніше отримував доходи без сплати податків, у Головному управлінні ДПС у Волинській області радять скористатися правом на одноразове добровільне декларування.

"Одноразове добровільне декларування – це можливість законно та цивілізовано легалізувати кошти та майно, приховані від оподаткування. Громадяни, які задекларують свої активи та сплатять збір за одноразове добровільне декларування, звільняються від кримінальної, адміністративної та фінансової відповідальності за несплату податків", – наголосила Світлана Савчук.

Щоб скористатися правом на податкову амністію до 1 вересня 2022 року, потрібно заповнити в Електронному кабінеті та подати декларацію, згодом сплатити передбачений спеціальний збір.



Нагадаємо, що збір з одноразового (спеціального) добровільного декларування – це одноразовий обов'язковий платіж, розмір якого самостійно розраховується декларантом за вартістю активів, що йому належать, з урахуванням ставок такого збору і відображається ним в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації.