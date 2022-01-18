Жителі Волинської області сплатили понад 5,6 мільярда гривень ПДФО

За підсумками 2021 року з легальних доходів волинян до бюджетів сплачено 5 мільярдів 651 мільйон гривень ПДФО (Податок із доходів фізичних осіб). Це на 22,5 відсотка більше, ніж у 2020 році.
Про це повідомляє пресслужба волинських податківців.
Із загальної суми сплаченого ПДФО в області понад 1,4 мільярда гривень направили до держбюджету. Решта суми, а це понад 4,2 мільярда гривень – дохід місцевих бюджетів.
Про це повідомляє пресслужба волинських податківців.
Із загальної суми сплаченого ПДФО в області понад 1,4 мільярда гривень направили до держбюджету. Решта суми, а це понад 4,2 мільярда гривень – дохід місцевих бюджетів.
Водночас у податковій службі краю акцентують увагу роботодавців на важливості суворого дотримання вимог трудового та податкового законодавства.
Усім, хто раніше отримував доходи без сплати податків, у Головному управлінні ДПС у Волинській області радять скористатися правом на одноразове добровільне декларування.
Щоб скористатися правом на податкову амністію до 1 вересня 2022 року, потрібно заповнити в Електронному кабінеті та подати декларацію, згодом сплатити передбачений спеціальний збір.
Нагадаємо, що збір з одноразового (спеціального) добровільного декларування – це одноразовий обов'язковий платіж, розмір якого самостійно розраховується декларантом за вартістю активів, що йому належать, з урахуванням ставок такого збору і відображається ним в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації.
Нагадаємо, що збір з одноразового (спеціального) добровільного декларування – це одноразовий обов'язковий платіж, розмір якого самостійно розраховується декларантом за вартістю активів, що йому належать, з урахуванням ставок такого збору і відображається ним в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації.
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