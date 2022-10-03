Жителі щойно звільнених територій отримуватимуть грошову допомогу

15:13 03 жовтня Київ, Україна

Жителі щойно звільнених від окупантів територій отримуватимуть додаткову грошову допомогу у розмірі 2200 гривень.

Виплати розпочнуться з наступного місяця, повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.



Наразі на звільнених територіях Харківщини та Херсонщини триває пілотний проєкт: мешканці через «Укрпошту», які пройшли окупацію, отримують разову грошову допомогу в сумі 1200 гривень.



З питань отримання допомоги можна звернутися до Мінреінтеграції на гарячу лінію за номером 15-48 або на гарячу лінію уповноваженого з ВПО: +38 (066) 813 62 39.



Також для них, за словами Верещук, передбачено гуманітарну допомогу: продукти харчування, речі першої необхідності, засоби гігієни, теплий одяг на зиму.



Нагадаємо, у вересні 2022 року ЗСУ звільнили від російських окупантів Харківську область, також триває деокупація територій у Донецькій та Херсонській областях.