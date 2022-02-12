Житло для військовослужбовців не добудоване, а грошей - немає

Житло для військовослужбовців - одне з найбільш гострих питань в країні. Роками захисники вітчизни стоять в черзі на отримання квартири, але так і не отримують власні квадратні метри. За підрахунками експертів, близько 48 тисяч українців, які служать в армії, чекають своєї години.

Всього в українській армії існує три типи житла: постійне, службове і штатно-посадове. До недавнього часу всі, хто вступав на військову службу і потребував поліпшення житлових умов, відразу мали право встати в квартирну чергу для отримання постійного житла. Під час проходження служби хтось отримував службове житло, а хтось проживав в казармах або гуртожитках і роками чекав свою квартиру.

Міністерство оборони надає службовцям кілька квартир на рік, однак цього мало, адже тільки з військових вишів щорічно випускається понад тисяча бійців. З початку бойових дій на сході країни кількість армійців зросла на 75 відсотків. А квартирна черга сягнула рекордної позначки - майже 50 000 осіб. Правда, в Міноборони придумали, як це зупинити: з 2018 року чергу майже заблокували. Тепер претендувати на постійне житло можуть тільки ті, хто віддав служінню Батьківщині 20 років.

«Для нових військовослужбовців ми поступово будемо відмовлятися від роздачі квартир, тому що ця практика дуже несправедлива і неефективна, і з пострадянських країн це залишилося тільки в Україні. Це не працює», - заявив колишній заступник міністра оборони України Олексій Марцинюк.

Ще кілька років тому стартувала масштабна кампанія зі зведення майже 200 гуртожитків по всій Україні. Темпи будівництва вражали. Проєкт повинні були завершити ще три роки тому і, таким чином, поліпшити умови проживання майже 23 тисяч військових. Зокрема, програма передбачала і штатно-посадове житло для командирів. Але гроші витратили, а гуртожитків звели лише половину.