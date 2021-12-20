Житло для кримських татар - хто оплачує будівництво?

13:43 20 липень Київ, Україна

Туреччина планує оплатити переїзд кримських татар. Внутрішнє переміщення населення з Криму в Херсонську область відбудеться в рамках надання житла від Мінреінтеграціі. Також, міністерство розробляє документи і дорожню карту для здійснення даного проекту.

Про це йшла мова на зустрічі заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Давида Макар'ян з надзвичайним і повноважним послом Турецької Республіки в Україні Ягмур Ахметом Гюльдере, повідомляє прес-служба Мінреінтеграціі.

«Туреччина підтвердила зацікавленість у допомозі Україні забезпечити житлом близько 500 сімей кримських татар, які були змушені покинути свої будинки через окупацію Росією Кримського півострова. Про це президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив в лютому під час брифінгу з главою української держави Володимиром Зеленським. Наше міністерство зараз розробляє дорожню карту реалізації цього проекту і обробляє документи, які визначатимуть технічні питання будівництва житла в Херсонській області для внутрішньо переміщених осіб з Криму », - розповів Макар'ян.

Відзначається, що житлові комплекси разом з об'єктами соціальної інфраструктури для ВПО з окупованого Криму за допомогою Туреччини побудують в Херсоні і Генічеську.

Будівництво планується почати в цьому році, щоб люди вже навесні 2021 змогли вселитися в нові квартири. Фінансування проекту бере на себе турецька сторона.