Житло для кримських татар - хто оплачує будівництво?

Туреччина планує оплатити переїзд кримських татар. Внутрішнє переміщення населення з Криму в Херсонську область відбудеться в рамках надання житла від Мінреінтеграціі. Також, міністерство розробляє документи і дорожню карту для здійснення даного проекту.
Про це йшла мова на зустрічі заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Давида Макар'ян з надзвичайним і повноважним послом Турецької Республіки в Україні Ягмур Ахметом Гюльдере, повідомляє прес-служба Мінреінтеграціі.
Відзначається, що житлові комплекси разом з об'єктами соціальної інфраструктури для ВПО з окупованого Криму за допомогою Туреччини побудують в Херсоні і Генічеську.
Будівництво планується почати в цьому році, щоб люди вже навесні 2021 змогли вселитися в нові квартири. Фінансування проекту бере на себе турецька сторона.
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