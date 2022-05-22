Залізничні перевезення стануть прибутковими в 2021 році

«Фінансовий план «Укрзалізниці» передбачає близько 9 млрд грн доходів від пасажирських перевезень у 2021 році», - розповів керівник філії «Пасажирська компанія» АТ «УЗ» Олександр Перцовський.

Таких цифр планується досягти шляхом впровадження системи моделі замовлення транспортних послуг, при якій держава і місцева влада оплачують перевізникам вартість соціально значущих маршрутів (PSO).

«РSО - це не про бюджетні «подачки» або субсидування, а про замовлення на конкурсній основі послуг з перевезення пасажирів. Зараз, на жаль, ми щорічно маємо борги в сотні мільйонів за перевезення пільгових категорій», - уточнив в.о. члена правління «Укрзалізниці».

На цей момент йде процес підготовки до проведення тендера, а також пошук організатора тендера, який зможе грамотно визначити соціально значущі маршрути, терміни, на які будуть укладатися договори, а також з бюджетів яких рівнів будуть проводитися закупівлі.

«Паралельно ми спілкуємося із Запорізькою і Дніпропетровською ОДА та депутатами місцевих рад, щоб провести там пілотний проєкт з використанням PSO. Під них ми залучимо кредити ЄІБ і ЄБРР, в яких є програми, розраховані на розвиток місцевого транспорту. За ці кошти оновимо рухомий парк. Сподіваємося, що населення побачить економічний ефект», - резюмував Олександр Перцовський.

Крім впровадження системи PSO, збільшення прибутковості пасажирських перевезень буде здійснюватися шляхом оптимізації витрат і комерційних доходів.