В умовах фінансової кризи АТ «Укрзалізниця» продовжує піклуватися про своїх працівників, в тому числі про працівників РФ «Донецька залізниця», яким довелося покинути рідні домівки через війну на сході України.

У Слов'янську 17 листопада в експлуатацію здали триповерховий гуртожиток сімейного типу для переселенців. На урочистому заході були присутні Володимир Жмак, Олександр Носулько (начальник «Донецької залізниці»), Олексій Стратійчук (начальник філії «ЦСМРЕЗС» АТ «Укрзалізниця»), а також Леонід Бессарабов (голова Лиманської профспілки).

«Для нас це не просто чергова медійна подія, це індикатор того, як «Укрзалізниця» ставиться до своїх працівників. Ми прагнемо підтримувати тих, хто своєю щоденною працею підтримує залізницю», - сказав керівник УЗ Володимир Жмак.

Співробітники «Укрзалізниці», які отримали житло, тепер зможуть не турбуватися про орендовані квартири і накопичення коштів на покупку житла в майбутньому. Соціальна захищеність працівників - один з пріоритетів керівництва компанії. Сюди входить і поліпшення житлових умов.

Цього разу 30 сімей отримали повністю мебльовані, оснащені сантехнікою і побутовою технікою квартири. Залежно від складу сім'ї, деякі отримали однокімнатні квартири площею 32-38 кв. метрів, а комусь дісталися двокімнатні квартири площею 53-56 кв. метрів.

Новосели встигли оцінити переваги розташування нового житла - поруч знаходиться торговий центр, школа, дитячий садок і залізничний вокзал.

Діяльність Володимира Жмака - приклад роботи справжнього професіонала, у якого немає часу на порожні розмови і обіцянки.