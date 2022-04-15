Залізничники-переселенці отримали житло від «Укрзалізниці»

В умовах фінансової кризи АТ «Укрзалізниця» продовжує піклуватися про своїх працівників, в тому числі про працівників РФ «Донецька залізниця», яким довелося покинути рідні домівки через війну на сході України.
У Слов'янську 17 листопада в експлуатацію здали триповерховий гуртожиток сімейного типу для переселенців. На урочистому заході були присутні Володимир Жмак, Олександр Носулько (начальник «Донецької залізниці»), Олексій Стратійчук (начальник філії «ЦСМРЕЗС» АТ «Укрзалізниця»), а також Леонід Бессарабов (голова Лиманської профспілки).
Співробітники «Укрзалізниці», які отримали житло, тепер зможуть не турбуватися про орендовані квартири і накопичення коштів на покупку житла в майбутньому. Соціальна захищеність працівників - один з пріоритетів керівництва компанії. Сюди входить і поліпшення житлових умов.
Цього разу 30 сімей отримали повністю мебльовані, оснащені сантехнікою і побутовою технікою квартири. Залежно від складу сім'ї, деякі отримали однокімнатні квартири площею 32-38 кв. метрів, а комусь дісталися двокімнатні квартири площею 53-56 кв. метрів.
Новосели встигли оцінити переваги розташування нового житла - поруч знаходиться торговий центр, школа, дитячий садок і залізничний вокзал.
Діяльність Володимира Жмака - приклад роботи справжнього професіонала, у якого немає часу на порожні розмови і обіцянки.
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