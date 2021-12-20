Чи чекати підвищення зарплат в Україні в 2021?

13:25 21 липень Київ, Україна

Незважаючи на пандемію, яка встромила не одну палицю в колеса українських реформ, вже з 2021 українці зможуть розраховувати на підвищення заробітної плати. Про це повідомляє видання OBOZREVATEL, посилаючись на відповідні оцінки і прогнози, опубліковані Кабміном України.

Взагалі зарплата повинна зростати вже зараз. Однак цьому перешкодила злощасна пандемія коронавируса COVID-19, яка сильно вдарила по світовій економіці. Зрештою зарплати все-таки будуть рости, проте в цьому зростанні закладені кілька підводних каменів.

За оцінками експертів, до кінця поточного 2020 року, через коронавируса рівень реальних зарплат в Україні знизиться на 13,9%. Уже в 2021 році, якщо не буде повторних масштабних хвиль захворювання, ситуація швидко стабілізується і відповідно зарплати українців виростуть на 3,2%. Далі, за оцінками експертів, буде очікуватися НЕ стрімкий, але регулярний і впевнене зростання.

Економіст Єгор Козацький переконаний, що в разі продовження карантину, 2021 завершиться малим зростанням ВВП - на 2%.