«Зелений» тариф компенсуватимуть з бюджету

20 мільярдів гривень заклали в державний бюджет України на 2021 рік для компенсації виробникам електрики за «зелений» тариф. Це стало відомо на онлайн-зустрічі прем'єр-міністра Шмигаль з Європейською Бізнес Асоціацією.

Він зазначив, що уряд виплатить заборгованості ДП "Гарантований покупець" перед інвесторами відповідно до меморандуму "Про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань в сфері відновлюваної енергії".

Шмигаль сказав, що уряд планує виплатити 40% накопичених боргів перед виробниками "зеленої" електроенергії в четвертому кварталі 2020 року.

За словами глави уряду, можливість отримання компенсації закладена в нещодавно прийнятому законі №810-IX про умови підтримки виробників відновлюваної енергії.

Нагадаємо, 21 липня Верховна Рада у другому читанні прийняла закон про "зелений" тариф (№810-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії").

Закон знижує розміри компенсації за "зеленим" тарифом для СЕС на 15%, а для ВЕС - на 7,5%. Закон також затвердив компенсацію "зеленого" тарифу для виробників в розмірі не менше 20%.

За словами виконуючої обов'язки міністра енергетики Ольги Буславец, що діють «зелені» тарифи обходяться споживачам в 1 млрд грн в місяць.