«Зелені зони» карантину - що чекати українцям?

09:44 23 липень Київ, Україна

Уряд України вводить в країні окремі карантинні умови в залежності від рівня захворюваності в регіоні. Планується поділити територію на чотири зони - червоний, жовтий, оранжевий і зелений рівні. У такому режимі країна буде жити до 31 серпня 2020 року.

Фото: В Украине введут четыре зоны карантина

"Рівень визначається автоматизованим програмним забезпеченням на основі певних алгоритмів і зібраних даних і затверджується Національною комісією ТЕБ та НС", - зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, що навіть для "зеленої зони" продовжують діяти певні карантинні обмеження: "Зелена зона" не означає повне скасування карантинних обмежень ", - підкреслив Н. Степанов.

Йдеться про такі карантин для "зеленої зони":

  • в громадських будівлях обов'язковим є носіння маски або респіратора;
  • проведення масових заходів може відбуватися за умови перебування не більше 1 людини на 5 квадратних метрів;
  • кінотеатри повинні бути заповнені не більше ніж на 50%;
  • пасажирські перевезення повинні проходити тільки для пасажирів на сидячих місцях.