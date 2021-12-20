«Зелені зони» карантину - що чекати українцям?

09:44 23 липень Київ, Україна

Уряд України вводить в країні окремі карантинні умови в залежності від рівня захворюваності в регіоні. Планується поділити територію на чотири зони - червоний, жовтий, оранжевий і зелений рівні. У такому режимі країна буде жити до 31 серпня 2020 року.

"Рівень визначається автоматизованим програмним забезпеченням на основі певних алгоритмів і зібраних даних і затверджується Національною комісією ТЕБ та НС", - зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, що навіть для "зеленої зони" продовжують діяти певні карантинні обмеження: "Зелена зона" не означає повне скасування карантинних обмежень ", - підкреслив Н. Степанов.

Йдеться про такі карантин для "зеленої зони":