«Зелені зони» карантину - що чекати українцям?

Уряд України вводить в країні окремі карантинні умови в залежності від рівня захворюваності в регіоні. Планується поділити територію на чотири зони - червоний, жовтий, оранжевий і зелений рівні. У такому режимі країна буде жити до 31 серпня 2020 року.
"Рівень визначається автоматизованим програмним забезпеченням на основі певних алгоритмів і зібраних даних і затверджується Національною комісією ТЕБ та НС", - зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, що навіть для "зеленої зони" продовжують діяти певні карантинні обмеження: "Зелена зона" не означає повне скасування карантинних обмежень ", - підкреслив Н. Степанов.
Йдеться про такі карантин для "зеленої зони":
- в громадських будівлях обов'язковим є носіння маски або респіратора;
- проведення масових заходів може відбуватися за умови перебування не більше 1 людини на 5 квадратних метрів;
- кінотеатри повинні бути заповнені не більше ніж на 50%;
- пасажирські перевезення повинні проходити тільки для пасажирів на сидячих місцях.
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