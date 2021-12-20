Зеленський візьме під контроль підвищення цін

В Україні почнеться контроль і боротьба із завищеними цінами. Офіс Президента отримав розпорядження взяти під контроль стрибки цін на продовольство в країні. Про рішення Володимира Зеленського і поставлене завдання розповів український політолог.

За його словами, таке завдання лідер країни делегував безпосередньо главі ОП Андрію Єрмаку.

Глава країни вважає, що на цей момент вартість низки продуктів занадто завищена через дії монополістів. І якщо в інших країнах такі тенденції відбуваються на тлі кризи, то в Україні ситуація повністю вийшла з-під контролю.

«За останній рік ціни на пшеницю зросли майже на 40%, ну, а про ціни на курячі яйця я взагалі мовчу, бо іноді здається, що вони у нас якісь золоті або хоча б позолочені», - вказує політолог.

Нагадаємо, що в 2020 році з його пандемією коронавірусу, економічною кризою та іншими проблемами, помітно знизилася купівельна спроможність українців. Експерти називають цифру 40%, при цьому кажучи і про те, що продукти подорожчали на 20%, комунальні послуги піднялися в ціні на 57%, а ось доходи громадян нашої країни збільшилися всього на 10%.