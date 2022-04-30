Зеленський відновив виплати соціальної допомоги

В Україні знову планують повернути соціальну допомогу різним верствам населення. Це стосується людей з інвалідністю, догляду за хворими, а також низки інших статей фінансування.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон України «Про внесення змін до розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік». Про це повідомляє «Фонд соціального страхування України».

Документом відновлюється фінансування: спеціальних медичних і постійних сторонніх доглядів, побутового обслуговування, зокрема, для осіб з інвалідністю; одноразових страхових виплат у разі стійкої втрати працездатності або смерті потерпілого на виробництві; ліків і виробів медичного призначення для постраждалих на виробництві, осіб з інвалідністю; а також реабілітаційного лікування працюючих після перенесених захворювань і травм; санаторно-курортного лікування постраждалих, осіб з інвалідністю.

Відповідний закон Верховна Рада України прийняла 03 листопада, а набуде чинності він з наступного дня після його опублікування.