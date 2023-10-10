Зеленський затвердив виділення 21% ВВП на оборону України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 9 жовтня 2023 року про виділення понад 21% ВВП з державного бюджету на оборону.
Згідно з текстом указу, набирає чинності рішення РНБО "Про пропозиції до проєкту Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", що стосується статей, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки та оборони України.
У рамках цього рішення уряд України зобов'язаний врахувати та забезпечити при доопрацюванні проєкту закону про державний бюджет на 2024 рік загальний фінансовий ресурс на оборону, який становить не менше ніж 21,6% від ВВП країни.
Згідно з текстом указу, набирає чинності рішення РНБО "Про пропозиції до проєкту Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", що стосується статей, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки та оборони України.
У рамках цього рішення уряд України зобов'язаний врахувати та забезпечити при доопрацюванні проєкту закону про державний бюджет на 2024 рік загальний фінансовий ресурс на оборону, який становить не менше ніж 21,6% від ВВП країни.
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