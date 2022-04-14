Зеленський провів переговори з МВФ - результати

Україна в особі президента країни Володимира Зеленського провела позачергові переговори з Міжнародним валютним фондом. Цього разу діалог відбувся з директором-розпорядником організації Крісталіною Георгієвою, як повідомляє пресслужба українського президента.

Вказується, що переговори пройшли в форматі телефонної розмови. Головні теми діалогу стосувалися прийняття проєкту українського державного бюджету на 2021 рік, спільної взаємодії України і МВФ, а також актуальності рішення КСУ щодо припинення дії антикорупційної реформи.

У розмові з Георгієвою Зеленський вказав, що зараз Україна не відмовляється від жодного свого зобов'язання. Також він підкреслив, що держава активно працює над проблемами в банківській системі, а також в податковій і митниці.

«На сьогодні всі структурні маяки, передбачені для перегляду програми МВФ, виконані», - заявив він.

Нагадаємо, що раніше Україна уклала з Міжнародним валютним фондом співпрацю в рамках програми кредитування під назвою «stand by», яка розрахована на 18 місяців і охоплює обсяг виплат в 5 млрд доларів.

За даними представника України у Фонді Владислава Рашкована, перша сума траншу розміром в 2,1 млрд доларів вже направлена в Україну.