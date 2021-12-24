Зеленський запропонував перетворити олігархів на бізнесменів - подробиці

Володимир Зеленський записав для українського народу відеозвернення. У ньому він оголосив про початок розробки нового законопроєкту. За словами президента України - закон торкнеться українських олігархів.

Зеленський запропонував суб'єктам законодавчої ініціативи розробити закон про статус олігархів. За словами глави держави, в ньому будуть регулюватися такі нюанси щодо представників олігархічного класу, як введення санкцій і ін.

"Як олігархи будуть перетворюватися на бізнесменів", - пояснив логіку цього законопроєкту Зеленський.

Також він заявив, що не можна допустити впливу олігархів на Верховну Раду, на уряд, на інші владні структури.