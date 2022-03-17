Зеленський пропонує економічну стратегію на 10 років

Володимир Зеленський має намір розробити економічну стратегію для України на наступні 10 років. Він акцентував увагу на тому, що уряд вже провів аудит економічної діяльності держави за 28 років. Ці заяви були зроблені в рамках його звіту у Верховній Раді 20 жовтня.

У найближчі два тижні результати економічного аудиту представлять громадськості, розповів Володимир Зеленський.

Втім, президент підкреслив, що вже зараз зрозуміло, що попереду дуже багато роботи. Зокрема, він хоче зменшити частку держави в економіці, налагодити державно-приватне партнерство і збільшити інвестиційні видатки бюджету.

Наш фінансовий ресурс обмежений, ми не можемо задовольнити абсолютно всіх. І ми повинні допомогти тим, хто допоможе іншим. Це проєкти з високим мультиплікатором, які повертають інвестиції через податки і створюють нові робочі місця, - пояснив Володимир Зеленський.

Також він висловив бажання створити "екосистему" для зовнішніх і внутрішніх інвестицій. Крім того, глава держави заявив про необхідність звільнити додатковий економічний ресурс і доручив уряду з цим розібратися.

Володимир Зеленський заявив і про необхідність створити повноцінну довготривалу стратегію розвитку, яка буде охоплювати період не у 2, 3 або навіть 5 років. Мовляв, Україні необхідне чітке бачення, куди рухатися державі до 2030 року.

"Давайте перестанемо міряти розвиток України політичними каденціями. Знаю, що така робота велася урядом. Разом з результатами аудиту очікуємо і презентації розвитку економічних векторів України до 2030 року", - заявив президент.