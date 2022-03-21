Зеленський підписав закон про електронні торги на землю - подробиці

На сайті Верховної Ради з'явилася інформація про підписання презентом Зеленським нового закону. Йдеться про можливість продавати земельні ділянки через електронні аукціони. Це полегшить питання про присутність учасників і зробить вирішення питань про покупки більш швидкими.

Як зазначено в пояснювальній записці до документа, зараз аукціони з продажу землі проходять в застарілій формі - з фізичною присутністю учасників, підняттям табличок зі ставками і т.д. При цьому електронні аукціони вже довели свою ефективність в ході продажу об'єктів малої приватизації, а також дозволили збільшити вартість цих лотів в рази.

Зі вступом закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони" в силу земельні онлайн-торги будуть проводитися в єдиній електронній торговій системі в режимі реального часу. За підсумками аукціонів буде укладатися договір купівлі-продажу, оренди, права на забудову (суперфіцій) або довгострокової оренди (емфітевзису) земельної ділянки з переможцем торгів, який запропонував найвищу ціну.

Також зміниться розмір гарантійного внеску по лоту, який складе не менше 30% від стартової ціни продажу земельної ділянки або стартового розміру річної плати за користування ділянкою.

Нагадаємо, в травні 2021 року Верховна Рада прийняла закон про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності, а також прав оренди на них через електронні аукціони.