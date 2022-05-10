Зеленський підписав закон про держдопомогу безробітним

В Україні розроблена низка заходів для допомоги населенню в боротьбі з результатами пандемії. Допомогу по частковому безробіттю можуть отримати ті громадяни, які втратили частину доходу через карантинні обмеження.

Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID -19)» був днями підписаний президентом України Володимиром Зеленським.

Відомо, що закон спрямований на посилення соціального захисту та підтримки громадян, зокрема, в умовах прийняття необхідних протиепідемічних заходів.

Так, згідно з документом, у разі втрати частини доходу через карантин, громадяни мають право на отримання допомоги по частковому безробіттю. Крім того, закон дає право звільненим з військової служби після участі в проведенні АТО/ООС, право на одноразове отримання ваучера. Він може бути використаний для отримання послуг з підвищення кваліфікації або перепідготовки за спеціальностями, які є пріоритетними на сьогодні.

Нагадаємо, що в Державній службі статистики України зафіксували позитивні зміни щодо зменшення безробітних в Україні. Про це повідомляє пресслужба відомства.