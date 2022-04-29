Зеленський підписав закон, яким повертається ПДВ в 20% для аграріїв

16:27 29 липня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський підписав закон , згідно з яким на деяку агропродукцію повертається ПДВ в 20%.

Про це повідомляє пресслужба ОП в четвер, 29 липня.



Документ покликаний зменшити ризики від підвищення цін на харчові продукти, а також створити рівні умови оподаткування ПДВ для сільськогосподарських виробників і підприємств переробної галузі.



Закон відновлює 20-відсоткову ставку податку на додану вартість при ввезенні на територію України великої рогатої худоби, свиней та овець, молока, жита, вівса, насіння льону, олійних культур, цукрових буряків.



У той самий час залишається ставка ПДВ в 14% при операціях з поставки пшениці і жита (меслин), ячменю, кукурудзи, соєвих бобів, ріпакової або ріпаку, соняшнику.



Верховна Рада прийняла даний законопроєкт 1 липня.