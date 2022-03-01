Зеленський підписав мораторій, згідно з яким іпотечне житло забирати не будуть

14:01 06 жовтень Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті".



Документом продовжено до 21 квітня 2021 року дію мораторію на стягнення житла за валютними іпотечними кредитами, якщо воно використовується як місце постійного проживання позичальника або є об'єктом незавершеного житлового будівництва, передає пресслужба глави держави.









"Мораторій продовжений з огляду на ситуацію, в яку потрапили позичальники через знецінення національної валюти з 2008 року, і, як наслідок, неможливість платити кредити в іноземній валюті за поточним валютним курсом", - сказано в повідомленні.



Також встановлюється заборона на примусове стягнення іншого майна (майнових прав) за договорами іпотеки з осіб, які мають зобов'язання за кредитами, наданими їм в іноземній валюті, і заборона кредитним установам відступати на користь іншої особи свої права вимоги до позичальника.



Як повідомлялося, спочатку Верховна Рада прийняла зазначений закон авторства близького до олігарха Ігоря Коломойського депутата Олександра Дубинського 16 липня, в пояснювальній записці зазначалося, що його метою є захист іпотечних позичальників.









Згодом міністр юстиції Денис Малюська заявив, що цей законопроєкт нібито про продовження мораторію на стягнення майна за валютними іпотечними кредитами насправді блокує стягнення всіх застав за кредитними договорами, тому Мін'юст рекомендуватиме президенту Володимиру Зеленському накласти на нього вето.



У підсумку документ був прийнятий з урахуванням пропозицій президента 16 вересня. Зокрема, із законопроєкту були виключені спірні юридичні норми, а дія мораторію продовжена не до кінця 2021 року, а лише до 21 квітня 2021 року.



Мораторій був введений безстроково в 2014 році під час початку війни і економічної кризи, проте за шість років частина валютних позичальників так і не почала обслуговувати кредити через відсутність важеля впливу на них.







Як зазначає НБУ, в жовтні 2019 року запрацював новий кодекс про банкрутство, що передбачає механізм реструктуризації боргу іпотечних позичальників, який запрацює у повному обсязі, тільки якщо буде скасований мораторій.