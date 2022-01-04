Зеленський «активував» рішення РНБОУ

21:30 22 квітень Київ, Україна

Зеленський підписав указ, що активував процес економічних санкцій щодо російських компаній і тих підприємств, чия діяльність може бути розглянута як загроза для України. Йдеться про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів». Саме його президент України ввів в дію, підписав розпорядження № 169/2021 від 21 квітня 2021.

Під економічні обмеження потрапили будівельні та промислові компанії, пов'язані зі схемами при тендерних закупівлях через електронну систему торгів Prozorro: ТОВ «Полтавабудцентр», «Миколаївбудцентр», «Граніт», «М-БУД ГРУП»).

Також є дві фірми, зареєстровані в Гонконзі (Endless Moonlight і Trading Field).

У санкційний список увійшли 12 компаній з місцем реєстрації в Донецькій області, в м. Маріуполь: «Парма Люкс», «Оріентекс Продакшен», «Фуд Трейдс плюс», «Гольдман Спред» та інші.

Дві компанії, зареєстровані в РФ, також увійшли в новий список, зокрема, це ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» (будівництво автомобільних доріг і автомагістралей) і ТОВ «Граніт-001» (гуртова торгівля лісоматеріалами, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням).

Також введено в дію другий пакет санкцій проти 13 громадян за контрабанду.

Свою думку з цього приводу висловив Сергій Горбатюк, колишній керівник управління спецрозслідування ГПУ, глава фундації «Право і справедливість».

"Поки у нас сусідом є Російська Федерація з нинішнім керівництвом, небезпека зберігається. Добре, якщо переміщення техніки не переросте в військовий конфлікт. Однак це впливає на психологічний стан населення, проявляється в скупці валюти тощо. Тому це також може негативно впливати на економічні процеси в країні. Будемо сподіватися, що на сьогодні це не той процес, який дійсно призведе до падіння гривні та інших негативних змін", - говорить експерт.

Сергій Горбатюк зазначає, що історія показує, що там, де є адміністративне втручання держави, воно, як правило, нічим корисним не закінчуються. Звичайно, є якісь критичні ситуації, але навряд зараз ситуація саме така.

"Безумовно, ніхто не буде заперечувати, що проблематика контрабанди існує тривалий час, не вирішується і впливає на всі сфери життя. Тільки уявіть, щорічно 100-300 млрд гривень не потрапляє до держбюджету. Однак треба розуміти, що у нас скасовано кримінальну відповідальність за контрабанду. Тому законопроєкт про повернення покарання повинен був вже розглядатися Верховною Радою після першого ж засідання РНБО, де були накладені санкції на контрабандистів. Але цього, на жаль, не відбувається", - заявляє фахівець.

Сергій Горбатюк впевнений, що якщо контрабанду здійснюють виключно з тим, щоб не заплатити обов'язкові платежі та митні збори, то будь-які економічні методи не допоможуть. Тому має бути невідворотність покарання та економічне стимулювання.

«Я не розумію, яким чином застосовуються санкції до громадян України, адже законодавство про санкції забороняє це робити. Замість того, щоб притягнути особу до відповідальності, наш уряд спокійно відбирає громадянство України, і відпускає особу без покриття збитків», - резюмує експерт.