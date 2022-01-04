Зеленський «активував» рішення РНБОУ

Зеленський підписав указ, що активував процес економічних санкцій щодо російських компаній і тих підприємств, чия діяльність може бути розглянута як загроза для України. Йдеться про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів». Саме його президент України ввів в дію, підписав розпорядження № 169/2021 від 21 квітня 2021.

Під економічні обмеження потрапили будівельні та промислові компанії, пов'язані зі схемами при тендерних закупівлях через електронну систему торгів Prozorro: ТОВ «Полтавабудцентр», «Миколаївбудцентр», «Граніт», «М-БУД ГРУП»).

Також є дві фірми, зареєстровані в Гонконзі (Endless Moonlight і Trading Field).

У санкційний список увійшли 12 компаній з місцем реєстрації в Донецькій області, в м. Маріуполь: «Парма Люкс», «Оріентекс Продакшен», «Фуд Трейдс плюс», «Гольдман Спред» та інші.

Дві компанії, зареєстровані в РФ, також увійшли в новий список, зокрема, це ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» (будівництво автомобільних доріг і автомагістралей) і ТОВ «Граніт-001» (гуртова торгівля лісоматеріалами, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням).

Також введено в дію другий пакет санкцій проти 13 громадян за контрабанду.

Свою думку з цього приводу висловив Сергій Горбатюк, колишній керівник управління спецрозслідування ГПУ, глава фундації «Право і справедливість».

"Поки у нас сусідом є Російська Федерація з нинішнім керівництвом, небезпека зберігається. Добре, якщо переміщення техніки не переросте в військовий конфлікт. Однак це впливає на психологічний стан населення, проявляється в скупці валюти тощо. Тому це також може негативно впливати на економічні процеси в країні. Будемо сподіватися, що на сьогодні це не той процес, який дійсно призведе до падіння гривні та інших негативних змін", - говорить експерт.

Сергій Горбатюк зазначає, що історія показує, що там, де є адміністративне втручання держави, воно, як правило, нічим корисним не закінчуються. Звичайно, є якісь критичні ситуації, але навряд зараз ситуація саме така.

"Безумовно, ніхто не буде заперечувати, що проблематика контрабанди існує тривалий час, не вирішується і впливає на всі сфери життя. Тільки уявіть, щорічно 100-300 млрд гривень не потрапляє до держбюджету. Однак треба розуміти, що у нас скасовано кримінальну відповідальність за контрабанду. Тому законопроєкт про повернення покарання повинен був вже розглядатися Верховною Радою після першого ж засідання РНБО, де були накладені санкції на контрабандистів. Але цього, на жаль, не відбувається", - заявляє фахівець.

Сергій Горбатюк впевнений, що якщо контрабанду здійснюють виключно з тим, щоб не заплатити обов'язкові платежі та митні збори, то будь-які економічні методи не допоможуть. Тому має бути невідворотність покарання та економічне стимулювання.