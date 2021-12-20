«Зеленої енергією» в Україні користується понад 25 000 господарств

13:32 21 липень Київ, Україна

Згідно з даними служби Держенергоефективності України відзначено зростання кількості споживачів, які встановили сонячні електростанції (СЕСд). На 01 липня 2020 року таких господарств налічується понад 25 тисяч.

«Використовуючи електроенергію з енергії сонця, сім'ї самостійно забезпечують свої енергетичні потреби і економлять на комунальні послуги. Якщо встановити акумуляторне устаткування, то можна стати фактично автономним і незалежним », - прокоментував в.о.. Голови Держенергоефективності Костянтин Гура результати моніторингу встановлення СЕС в домогосподарствах.

Згідно з повідомленням, обсяг вкладених сім'ями інвестицій перевищує 520 млн євро, а сумарна потужність всіх СЕСд - 658 МВт. Зокрема, протягом II кварталу 2020 ще близько 1500 домогосподарств перейшли на сонячні панелі.

Лідерами серед областей по використанню альтернативної енергії є Дніпропетровська (майже 3500 МВт), Тернопільська (понад 2200 МВт), Київська (понад 2000 МВт), Івано-Франківська (більше 1900 МВт) і Закарпатська (майже 1600 МВт) області.