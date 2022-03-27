Заявити про пошкодження свого майна скоро можна буде через Дію

08:44 27 березня Київ, Україна

Впевненість нашого народу та нашого уряду у швидкій перемозі видно у тих планах відновлення, які вже зараз приймаються на законодавчому рівні. Так, Денис Шмигаль повідомив учора, 26 березня, що Кабінет Міністрів України затвердив порядок збору та обліку інформації про пошкоджене та знищене внаслідок бойових дій нерухоме майно через портал та додаток Дія.

Зокрема, це можна буде робити через портал та програму Дія вже через тиждень.

"Минулого тижня я анонсував, що уряд вже найближчим часом розробить механізм фіксації збитків кожного українця, чиє майно зруйнувало війну. Сьогодні уряд прийняв постанову про порядок збору та обліку інформації про пошкоджене та знищене внаслідок бойових дій нерухоме майно через портал та додаток "Дія", - написав прем'єр-міністр.

Прем'єр зазначив, що Україна все відбудує: кожну оселю, кожну квартиру, кожну вулицю кожне постраждале місто.

"І цей процес починається вже зараз - зі збору інформації та фіксації збитків", - додав він.

За місяць війни в Україні російські війська зруйнували цілі міста, інфраструктуру, житлові комплекси, мости та дороги.

Нагадаємо, у 11 областях України стартувала посівна. Влада відкрила доступ аграріям до безвідсоткових кредитів і вживає заходів для зниження цін на пальне.