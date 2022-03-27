Заявити про пошкодження свого майна скоро можна буде через Дію

Впевненість нашого народу та нашого уряду у швидкій перемозі видно у тих планах відновлення, які вже зараз приймаються на законодавчому рівні. Так, Денис Шмигаль повідомив учора, 26 березня, що Кабінет Міністрів України затвердив порядок збору та обліку інформації про пошкоджене та знищене внаслідок бойових дій нерухоме майно через портал та додаток Дія.
Зокрема, це можна буде робити через портал та програму Дія вже через тиждень.
Прем'єр зазначив, що Україна все відбудує: кожну оселю, кожну квартиру, кожну вулицю кожне постраждале місто.
За місяць війни в Україні російські війська зруйнували цілі міста, інфраструктуру, житлові комплекси, мости та дороги.
Нагадаємо, у 11 областях України стартувала посівна. Влада відкрила доступ аграріям до безвідсоткових кредитів і вживає заходів для зниження цін на пальне.
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