Затяжний локдаун в Індії вплинув на зниження цін на нафту

09:45 28 квітень Київ, Україна

Як показали дані торгів, цей тиждень почався з поступового падіння світових цін на «чорне золото» еталонних марок. Приводом для зниження ціни послужили повідомлення про стрімке погіршення пандемічної ситуації в Індії, яка є одним з основних покупців нафти.

Так, червневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures впали на $0,76 (1,16%) - до $64,66 за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на червень на електронній сесії на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилася на $0,69 (1,11%) - до $61,45 за барель.

Зараз спред між актуальними контрактами на марки Brent і WTI складає $3,21 на користь Brent.

За підсумками минулого тижня нафта марки Brent втратила в ціні 1%, WTI - 1,7%. Однак з початку року вона подорожчала більш ніж на 27%.

На настрій інвесторів тисне погіршення епідеміологічної ситуації в деяких азіатських країнах, пише Інтерфакс. Так, в Індії кілька днів поспіль фіксують рекордний приріст заражень COVID-19.

"Ринок стежить за розвитком ситуації в Індії, що викликало деякі побоювання з приводу попиту на нафту в регіоні", - відзначає аналітик ING Уоррен Паттерсон, якого цитує S&P Global Platts.

На його думку, ситуація в Індії, що є третім найбільшим у світі імпортером нафти, буде в центрі уваги учасників зустрічі ОПЕК+.

Також в чотирьох японських префектурах - Токіо, Осаці, Кіото і Хіого - був оголошений режим НС через коронавірус, який триватиме до 11 травня.

Тиск на ринок також здійснюють перспективи збільшення експорту нафти з Ірану. Президент Ірану Хасан Рухані минулого тижня висловив оптимізм з приводу можливості досягнення угоди між Вашингтоном і Тегераном щодо іранської ядерної програми, зазначивши, що переговори просунулися приблизно на 60-70%.