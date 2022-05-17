Затягування військових дій посилить кризу економіки в Україні

15:28 17 травня Київ, Україна

Про фінансові втрати України під час війни розповів міністр фінансів Сергій Марченко у своєму інтерв'ю виданню The Economist. За його словами, Україна щомісячно втрачає 5 мільярдів доларів, що становить 5% ВВП.

Міністр назвав "великим тягарем" для бюджету зарплати військових.

Він зазначив, що затягування війни більш ніж на три-чотири місяці вимагатиме болючих заходів.

За його словами, у такому разі країна може піти на різке підвищення податків, скорочення витрат та вдатися до націоналізації.

Глава Мінфіну зазначив, що приблизно на чверть скоротилися митні надходження через скорочення імпорту та зупинення дії багатьох мит.

Також Марченко нагадав, що Світовий банк прогнозує скорочення ВВП України приблизно на 45% у 2022 році. За оцінкою України, ВВП знизиться на 44%.

За даними Мінфіну, у квітні до загального фонду держбюджету надійшло 76,2 млрд гривень. Це становить 74% від надходжень березня (103,4 млрд гривень).

За перші 4 місяці 2022 року держбюджет виконано з дефіцитом у сумі 146,6 млрд грн., у тому числі загальний фонд – з дефіцитом у сумі 157,2 млрд грн за запланованого дефіциту на січень-квітень у сумі 317,1 млрд гривень.