Затонулий танкер приніс втрат на 15 тис доларів

Державна екологічна інспекція України в Одеській області зробив попередній розрахунок шкоди через аварію нафтового танкера «Делфі» на одеському пляжі Дельфін. Оцінку повідомили у відповідь на запит сайту Hromadske і вона склала 15 204,73 доллара.Подсчітать точну суму збитків можна буде тільки після отримання офіційної інформації про кількість нафтопродуктів, що потрапили в акваторію і після видалення танкера.
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Сума збитку здивувала багатьох експертів в цій галузі. Танкер періодично викидає вже півроку нафтопродукти, забруднюючи пляж і акваторію.
Нагадаємо, що 30 квітня Державна екологічна інспекція зафіксувала скидання пальмового масла з судна «STAVANGER» (прапор TUVALU) через аварійну ситуацію в порту «Південний». У море потрапило 8 тонн органічного продукту. Розрахунок нанесених збитків склав 2,4 млн доларів США.
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