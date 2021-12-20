Затонулий танкер приніс втрат на 15 тис доларів

Державна екологічна інспекція України в Одеській області зробив попередній розрахунок шкоди через аварію нафтового танкера «Делфі» на одеському пляжі Дельфін. Оцінку повідомили у відповідь на запит сайту Hromadske і вона склала 15 204,73 доллара.Подсчітать точну суму збитків можна буде тільки після отримання офіційної інформації про кількість нафтопродуктів, що потрапили в акваторію і після видалення танкера.