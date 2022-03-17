Засідання комітету ОПЕК+ знизило ціни на нафту

20 жовтня 2020 року нафтові котирування стрімко знижуються. Це сталося відразу після закінчення засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК+ (JMMC).

На Лондонській біржі ICE Futures вартість грудневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent знизилася на 0,33 долара, або на 0,77%, склавши 42,29 долара за барель сировини. За підсумками торгів у понеділок ці контракти впали в ціні на 0,31 долара, або на 0,7%, склавши 42,62 долара за барель.

На електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) вартість листопадових ф'ючерсів на американську нафту WTI знизилася на 0,26 долара, або на 0,64%, склавши 40,57 долара за барель. У понеділок ф'ючерси подешевшали на 0,05 долара, або на 0,1%, склавши 40,83 долара за барель. Термін дії листопадових ф'ючерсів на WTI завершується у вівторок. Більш активні грудневі контракти у вівторок втрачають в ціні 0,29 долара, або 0,71%, торгуючись на рівні $40,77.

Моніторинговий комітет ОПЕК+ за підсумками засідання в понеділок рекомендував країнам, що відстають, активізувати свої зусилля по скороченню видобутку нафти, але не торкнувся питання можливої зміни параметрів угоди.

За даними Bloomberg, експерти не виключають, що країни ОПЕК+ ухвалять рішення про відмову від планованого нарощування видобутку на засіданнях, намічених на кінець листопада - початок грудня, з огляду на низький попит на нафту через пандемію коронавірусу і зростаючу пропозицію нафти на світовому ринку, зокрема, з боку Лівії.