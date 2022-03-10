Зарплати вихователям і завідувачам - нові. Держбюджет 2021

Нові статті бюджету 2021 мають на увазі підняття зарплат у багатьох категорій професіоналів. Так, в 2021 році уряд планує підняти виплати працівникам дитячих садків - завідувачам і вихователям. Згідно з планами, зарплати виростуть більш ніж на чверть - у деяких цифра виросте до 12 тисяч гривень.

Такі дані опублікувало Міністерство освіти та науки України. В цілому, з 1 січня 2021 року посадові оклади працівників галузі освіти та науки збільшаться на 20%, а з липня - ще на 8,3%. У зв'язку з цим в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет заявив, що «зараз йде розробка нового стандарту дошкільної освіти».

За словами міністра, ставка вихователя вищої категорії «з сьогоднішніх 9 280 гривень» підніметься з 1 січня наступного року до 11 тисяч 134 гривень, а з липня 2021-ого - до 12 тисяч і 65 гривень. Завідувачам дитсадків з нинішніх 9 тисяч 262 гривень (за підрахунками МОН, - ред.) з січня 2021-ого оклади підвищать до 11 тисяч 114 гривень, а з липня - до 12 тисяч і 42 гривень.

Вихователям першої категорії з теперішніх 8 тисяч 705 гривень, з початку наступного року зарплату піднімуть до 10 тисяч 445 гривень, а з липня - до 11 тисяч 317 гривень. «Середня розрахункова зарплата молодшого вихователя без категорії і з малим стажем роботи з вересня 2020 року становить 6 тисяч 534 гривні, з січня 2021 року - складе 7 тисяч 839 гривень, з липня 2021-ого - 8 тисяч 494 гривні», - додали в МОН України.

Нагадаємо в п'ятницю, 18 вересня, Кабінет Міністрів представив у Верховній Раді Державний бюджет України на 2021 рік, згідно з яким мінімальні пенсія та зарплата виростуть, так само як і курс долара, а ось витрати держави на субсидії - істотно скоротяться. У вівторок, 22 вересня глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, навіщо в новому бюджеті збільшили витрати на СБУ і МВС, а також назвав критику бюджету пера Дениса Шмигаля - самопіаром перед місцевими виборами.