Зарплати в Україні: реалії та цифри

Згідно з даними Державної служби статистики, середня зарплата в Україні становить всього 13 тисяч гривень. Наші журналісти спробували розібратися з експертами - наскільки це реальні цифри. І найважливіше - як збільшити доходи населення?



"Щоб досягти середнього європейського рівня життя, нам потрібно не менше 40 років прискореного зростання - не нижче 7% на рік". Заступник директора Інституту розвитку інновацій (INTENS) Артем Петренко закликає не думати, що в офіційній статистиці всі бідні, як церковні миші, а в реальності населення України складається з мільйонерів.

Це, за його словами, не так. Експерт зазначає, що в одному з досліджень Центру Разумкова, справжні середні зарплати з урахуванням тіньової економіки в 2018 році оцінювалися майже на 40% вище, ніж показують офіційні дані. Якщо відкласти в бік формули, щоб оцінити "конвертну" частину зарплат, буде простіше подивитися на оцінку рівня тіньової економіки, вважає Артем Петренко.

Так, за даними останнього дослідження Міністерства економрозвитку України, частина тіньової економіки від офіційного ВВП за перші 9 місяців 2020 року склала 31%.

"Думаю, саме в цих межах і варто оцінювати реальні зарплати наших громадян. Тобто, вони вищі за офіційні приблизно на 30-40%", - відзначає заступник директора INTENS.

За його словами, для відповіді на питання, як підвищити середню зарплату в Україні до рівня середньоєвропейської, можна написати десятки статей і книг. Якщо ж коротко, то нам потрібні дві речі, вважає Артем Петренко.

Перше - ефективні державні інститути, які створюють поле для нормальної чесної конкуренції, як політичної, так і економічної. Друге - нам потрібно не просто кардинально збільшити рівень інвестицій, а стимулювати їх саме в найбільш складні виробництва і технології.