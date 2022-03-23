Зарплати в «конвертах» зменшують ПФ України на 25-27 млрд гривень

Щорічно Пенсійний фонд України втрачає 25-27 млрд гривень. Це обумовлено тим, що близько 20% населення України отримують зарплату в конвертах - нелегально.

Про це написав координатор експертних груп "Економічної експертної платформи" Олег Гетьман в авторській колонці на "Дзеркалі тижня". Він стверджує, що головним двигуном тіньової економіки в Україні служать схеми ухилення від сплати податків. За даними Мінекономрозвитку, рівень тіньової економіки в Україні знизився з 40 до 28%, однак все ще залишається високим у порівнянні з європейськими країнами.

Експерти підрахували, відповідно до закону Парето, скільки підприємств платять зарплати неофіційно.

"Цим методом визначено, що близько мільйона підприємств отримують доплати в "конвертах". Консервативний підрахунок показує, що офіційно не зареєстровані працівники отримують орієнтовно від 50 млрд до 55 млрд грн готівки, при цьому умовні втрати бюджету і Пенсійного фонду складають 25 - 27 млрд грн", - йдеться в блозі.

Гетьман пояснює, що масштаби ухилення від сплати податків і зборів за допомогою "чорного кеша" неможливо оцінити на основі статистики та математичних розрахунків, однак можна скористатися даними соціологічних опитувань та інформації від Державного центру зайнятості.

Згідно з висновками опитування "Незадекларована праця в Україні", а також за даними Державного центру зайнятості, орієнтовна кількість неоформлених працівників - в межах 20% від усього зайнятого населення.